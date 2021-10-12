Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe ile dostluk projesinin yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonpor'la ilgili sorulara yanıt verdi.



Stat isim sponsorluğu anlaşması sırasında "Fenerbahçe ile dost musunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Elmas "Bu konuda Türkiye zaten sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor. Çok tedirgin bir dönemdeyiz. Pandemiden çıktık, insanlar stresli. Kişisel tatminler için camialar birbirleriyle kavga etmemeli, ortamı germeye katkıda bulunmaması lazım. Sahada rekabet en iyi şekilde yapılacak. Düşmanlığa, kavgaya, gürültüye götürmemek lazım. Hep biz kazanalım istiyoruz ama birlikte çalışmamız gereken naklen yayın ihalesi, sponsorluk projelerinde birlikte çalışmamız lazım. Biz düşman değiliz. Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var." dedi



"Beşiktaş'ın adı neden geçmiyor?" sorusunu da yanıtlayan Burak Elmas "Biz hiçbir kulübü diğerinden ayırmıyoruz. Tüm kulüpler aynı değerde. Beşiktaş ile birlikte Ahmet Nur Çebi, Ahmet Ağaoğlu, diğer kulüp başkanlarıyla yayın için görüşüyoruz. Türk futbolu adına en çok konuştuğumuz, ortak paydada buluştuğumuz dönem diyebilirim." ifadelerini kullandı.



Burak Elmas ayrıca "Hepimizin Fenerbahçeli, Beşiktaşlı koyu taraftar arkadaşları var. Rekabet, rakip takımları desteklemek düşmanlık anlamına gelmemeli. Ortak paydada buluşabilmek, insanı sevebilmek lazım." diye konuştu.



