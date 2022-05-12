Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na tepki!

"KİRLİ BİR OYUN OYNANIYOR"





Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa yeniden aday olması beklenen Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları ve ithamlarına sert yanıt verdi.Yılan hikayesine dönen seçim sürecine kısa bir süre kala, Eşref Hamamcıoğlu'ndan Başkan Burak Elmas ve mevcut yönetime eleştiri gelmişti.Eşref Hamamcıoğlu, açıklamasındaifadelerini kullanmıştı.Galatasaray yönetimin dün gerçekleşen toplantıda 'Hiçbir şubede seçime kadar transfer yapılmaması kararı alındığını' belirten Burak Elmas, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: