Süper Lig'in 13. haftasında tüm Türkiye'nin ekranlara kilitleneceği bir derbi maçı oynanacak. Ligde zirveyi yakalamak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak zorlu karşılaşma, oldukça önem arz ediyor.Ligde lider Trabzonspor ile aralarındaki puan farkının açılmasını istemeyen Galatasaray ve Fenerbahçe, dev derbiye kazanmak için çıkacak.Dünyanın önemli derbilerinden olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılı ekibin yönetiminden dikkat çeken bir karar geldi.Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, Fenerbahçe ile ilişkileri düzeltse deAncak sarı-lacivertli yönetime, protokol tribünü dışında maçı takip etmeleri adına bir loca tahsis edilerek jest yapılacak.