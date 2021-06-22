Burak Elmas'tan anlamlı ziyaretler

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, kurulları ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Ali Sami Yen'i ve Metin Oktay'ı kabri başında anarken, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına da ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Burak Elmas'tan anlamlı ziyaretler
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22 Haziran 2021 16:46
 Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, Ali Sami Yen ve Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılarda 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimde başkanlığa getirilen Burak Elmas'ın yanı sıra kurullarında bulunan üyeler ve Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen ile kulübün unutulmaz futbolcusu "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ı kabri başında andı.

Burak Elmas ve beraberindekiler, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın mezarına da ziyarette bulundu.




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