Burak Elmas: "Stanciu için ben görüştüm"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Nicolae Stanciu için Slavia Prag ile görüştüklerini söyledi.

Haber; Sporx.com
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Burak Elmas: 'Stanciu için ben görüştüm'
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19 Temmuz 2021 17:54
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlenen basın toplantısında Slavia Prag'dan Nicolae Stanciu için görüşme yaptıklarını doğruladı.

Rumen oyuncunun bonservisi için anlaşma sağlanamadığını kaydeden Elmas, "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanlarıyla direkt görüştüm. Menajer savaşlarını engellemek için direkt kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Galatasaray transfer görüşürken aracı kullanmasına gerek yok. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇEK KULÜBÜ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılarla anlaşamadıklarını belirtmişti.

Tvrdik, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı." demişti.

SLAVIA PRAG 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon Euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon Euro bitirmekti.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.


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