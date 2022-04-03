Burak Elmas: "Siz seçimi bırakın, işinize bakın"

Burak Elmas, Karagümrük maçı öncesi takıma, "Siz işinize bakın, seçim ortamından etkilenmeyin" diye seslendi

Haber; Sabah
Abone Ol
Burak Elmas: 'Siz seçimi bırakın, işinize bakın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2022 12:55
Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.

Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin. Camia sizden iyi sonuçlar bekliyor ve Galatasaray'a yakışan bir şekilde mücadele verin" derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.