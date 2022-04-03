Burak Elmas: 'Siz seçimi bırakın, işinize bakın'

Galatasaray'da ay sonundaki seçime kadar görevini yürütecek olan Başkan Burak Elmas futbol takımının kongre havasından etkilenmesini önlemek için harekete geçti. Önceki gün Cicaldau ve Morutan'ın geciken bonservis taksitlerini yatıran Elmas dün de Florya'ya sürpriz bir ziyarette bulundu.



Vavacars Fatih Karagümrük maçı öncesi teknik direktör Domenec Torrent ve oyuncularla konuşan Başkan, "Seçim sürecinden etkilenmeyin. Sizin işiniz futbol oynamak ve işinizi yapmaya devam edin. Camia sizden iyi sonuçlar bekliyor ve Galatasaray'a yakışan bir şekilde mücadele verin" derken, özellikle 10 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinin camia için büyük önem taşıdığına bir kez daha dikkat çekti.





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