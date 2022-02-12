Burak Elmas: "Pena sezon sonunda gidecek"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transfer Inaki Pena için konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Burak Elmas: 'Pena sezon sonunda gidecek'
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12 Şubat 2022 11:13
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arasında transfer edilen Inaki Pena için açıklamalarda bulundu.

İspanyol kalecinin Barcelona'ya geri döneceğini söyleyen Elmas, "Pena sezon sonu gidecek. Kalmaz. Geri almak şartıyla gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Inaki Pena, Galatasaray'da ilk maçına Alanyaspor karşısında çıkmıştı. Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

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