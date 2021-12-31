Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında önceki gün gerçekleşen zirvede transfer de masaya yatırıldı.



Avrupa Ligi hedefi için Terim, orta saha ve forvet takviye gerektiğinin altını çizdi. Kulübün mali durumunu paylaşıp "Takım maliyetini düşürmeden takviye yapmamız zor" diyen Elmas ise transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.



Galatasaray, ilk iş olarak kadro maliyetini düşürecek.



