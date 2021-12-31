Burak Elmas: "Önce veda, sonra imza"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün mali durumunu anlatıp transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Önce veda, sonra imza'
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31 Aralık 2021 09:08
Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında önceki gün gerçekleşen zirvede transfer de masaya yatırıldı.

Avrupa Ligi hedefi için Terim, orta saha ve forvet takviye gerektiğinin altını çizdi. Kulübün mali durumunu paylaşıp "Takım maliyetini düşürmeden takviye yapmamız zor" diyen Elmas ise transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Galatasaray, ilk iş olarak kadro maliyetini düşürecek. 


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