Burak Elmas, Morutan için son noktayı koydu!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olimpiu Morutan için son noktayı koydu: "Resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak!"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Burak Elmas, Morutan için son noktayı koydu!
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02 Ağustos 2021 13:50
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gündemdeki Olimpiu Morutan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Sadece Morutan ile ilgili değil. Birçok oyuncuyla ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Bu bizim dışımızda." diyerek sözlerine başlayan Burak Elmas, "Esprili bir sohbetimiz oldu. Cumartesi gecesi geç saatlere kadar Fatih Hoca'yla beraberdik. O bana sordu. Ben de ona sordum. Çocuklarımız 'Morutan oldu mu, var mı böyle bir şey' diye bize mesaj attılar. Böyle bir şey yok." açıklamasını yaptı.

"PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın başkanı, "Resmi hiçbir teklif yok. Böyle bir görüşme olmadı. Bu menajerlerin, özellikle bazı menajerlerin, yaratmaya çalıştığı bizleri zorlama oyununa biz gelmeyeceğiz. Biz istediğimiz oyuncunun kulübü ve menajeriyle direkt görüşüyoruz. Aracı kullanmıyoruz. Şükür herhalde konuşacak lisanımız var. Bu menajerlerin taraftarların duygularıyla oynayarak, oyuncuların fiyatlarını yükseltmek veya yönetimleri bir oyuncu alma mecburiyetine sokma çabasına biz pabuç bırakmayacağız. Stratejimiz var. O stratejimizi uyguluyoruz." dedi.

SON NOKTAYI KOYDU: "OLMAYACAK"

Burak Elmas, "Morutan ile ilgili resmi teklif, yazışma, görüşme olmadı. Olmayacak!" sözleriyle son noktayı koydu. 


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