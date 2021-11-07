Burak Elmas: "Korkmadan devam edeceğiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı camiaya yönelik açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Korkmadan devam edeceğiz'
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07 Kasım 2021 22:49
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı takımın Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldığı maçtan saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Burak Elmas açıklamasında "Galatasarayımızın geleceğini anlık tepkilere ve bu tepkilere verilen reaksiyonlara teslim etmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda korkmadan ve kişisel hiçbir kaygı duymadan cesaretle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı "Galatasaraylılık bir davranış ve düşünce biçimidir." sözleriyle açıklamasını noktaladı.


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