Burak Elmas, konuşuyor

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programında konuşuyor. Elmas'ın açıklamalarını canlı aktarıyoruz.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas Göztepe ve Çaykur Rizespor maçında olumsuz sonuç alınsa da teknik direktör Domenec Torrent ile yola devam edeceklerini söyledi.



İŞTE BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ:



"Savaş, çok kötü bir şey. Özellikle bu savaşın mağduru olan masum insanlar, çocuklar, kadınlar bizim içimizi acıtıyorlar."



"Savaşın her türlüsüne karşı çıkmak lazım. Galatasaray'ın DNA'sında da sorunları konuşarak aşmak vardır."



"Galatasaray'ın geleceğini değiştirmek için yola çıktığımızı her zaman söyledik. Beklediğimizden zor zamanlarımız oldu ama biz, Galatasaray'ın sürdürülebilir başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk futbolu batma noktasında. Türk futbolunun içinden geçtiği bu zor günlerden ilk çıkanın Galatasaray olması bizim amacımız."



"Galatasaray'ın eşleşmelerde şansı her zaman yüzde 51'dir. Biz her maça Galatasaray olarak kazanmak ve tur atlamak için çıkarız."



"Türk spor tarihinin en büyük başarısını Galatasaray elde etmiştir. 20 küsür senedir tekrar edilmemiş ve yanına yaklaşılamamış bir başarıdır bu. Finallerde kupaların alındığı yılların gelmesine ihtiyacımız var. Genç oyuncularımız var, hem onların Avrupa'da tecrübe kazanması için ve Galatasaray'ın başarısı için sahada olacağız."



"Barcelona'yı iyi tanıyan bir ekibimiz var. En iyi şekilde çalışıyorlar. Umarım iki iyi maç olur ve bir sonraki tura çıkan biz oluruz."



"İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim. Her üyemizin başımızın üstünde yeri var."



"Gençleştirme projesi değil bu. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürecek ve Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı projelerinden biri haline gelmesi amacımız. FFP'nin başındaki arkadaşlarla görüştüm. Türk futbolu alışkanlıklarından vazgeçmezse Avrupa'da yer alamama riskiyle karşı karşıya. Kulüplerimiz gelir yaratamayacak durumda. Bir devrim yapmak lazım. Türkiye bu devrimi yapmazsa Avrupa'ya katılmak bile hayal olmak üzere. Spora değişik bir bakış açısı getirmemiz lazım. Zarar ederek, günlük baskılara cevap vererek bugünlere geldi kulüpler. Yapılandırma anlaşmasıyla bütün harcamalarını ve gelirlerini bağladı kulüpler. Sıkı bir denetim altındayız. Türk futbolunu, kişilere bağlı yönetemeyeceğimizi gördük ve projemizi ortaya koyduk. Uygun bütçeyle bir takım yapmak, ileride bonservis geliri getirebilecek potansiyelli oyuncuların getirilmesi, oyuncuları geliştirerek para kazanabilecek ve sahnede olacak olan bir takım amaçladık."



"Luis Campos, futbolda başkan danışmanı. Direkt benimle beraber çalışıyor. Danışmanlık, futbolda kuracağımız yeni stratejinin danışmanlığı. Birçok takımın peşinden koştuğu bir isimdi. Campos'un kariyerinde gelmiş olduğu noktada inandığı projenin peşinden koşmak paradan daha önemli. Oturduk, birkaç görüşme yaptık. Ben ve birkaç arkadaşım anlattık. Kendisi de ikna oldu. Başarı formülünü biliyor. Bizim isteklerimizle onun stratejileri uyuyor. Biz, halka açık bir şirketiz. Bu rakamları açıklarken dikkatli ve hassas olmam gerekir. Sensibile'nin yıllık 4 milyon euro aldığına dair yalanlar atıldı. Campos'un da ücreti bizim bütçemizde ödenebilir bir meblağdır."



"Galatasaraylıların sponsorluğunu yaptığı bazı kanallar var. BAzı iş sahibi olmayan gazeteciler kendilerine bir popülarite yakalama hedefindeler. Yalan ve yanlış bilgi pompalıyorlar. Bu tür suçlamalar geldiğinde üyelerimizle toplantı yapıyoruz ve resmi rakamlarımızın hepsini çekinmeden paylaşıyoruz."



"Her masada varız. Yayın gelirlerin büyümesi için Galatasaray'ın fikirleri masada. Hatta bazı konularda Galatasaray önderlik ediyor."



"Galatasaray'ın futbol takımı Galatasaray'ındır. Ben başkan olarak hiçbir sorumluluktan kaçmıyorum. Hata da sorumluluk da bende. Takımı kimin kurduğunun bir önemi yok. Kuruluş sistemi var. Başarılı bir izleme ekibimiz var. Teknik direktörümüzün listesine göre oyuncu buluyorlar, biz de o listeye göre oyuncular ve kulüplerle görüşüyoruz. Kimin transfer yaptığı önemli değil. Tüm başarı ya da başarısızlık yönetime aittir. Hata varsa düzeltme ve önlem alma sorumluluğu da bize aittir."



"Herkes çok iyi bildiği için herkesin eleştiri hakkı vardır. Eleştirilerin zamanlamasını doğru planlamak lazım."





