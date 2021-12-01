Burak Elmas: 'Kerem'le prensipte anlaştık'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı - kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
5 yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Elmas "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
5 yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Elmas "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.
Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.