Burak Elmas: "Kerem'le prensipte anlaştık"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Kerem'le prensipte anlaştık'
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01 Aralık 2021 16:03
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı - kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinin yenilenmesi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

5 yıllık sözleşme imzalanacağını belirten Elmas "Sözleşmesini uzatma için prensip anlaşmasına vardık. Sözleşmesi toplamda 5 yıllık olacak. Sözleşmede çıkış maddesi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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