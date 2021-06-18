Burak Elmas: 'Kazanan Galatasaray olacak!'

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, seçim öncesinde FOX TV'ye açıklamalarda bulundu.



Burak Elmas'ın sözleri şu şekilde;



"SORUNLARI AYNI ANDA ÇÖZMELİYİZ"



"Başkanlık koltuğunu yönetim kurulu masasının ortasına almak olacak ilk işim. Hep beraber çalışacak bir ekip olacak. İlk 100 gün için kendimize bir karne çıkardık. Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu durum, bütün sorunları aynı anda çözebilme kabiliyeti gerektiriyor."



"STRATEJİLERİ OLUŞTURDUK"



"Bizim yola çıkış hikayemiz, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durum. Son dönemlerde Galatasaray'ın kuruluş idealleri ile gerçekleri arasında bir boşluk oluştu. Bizim yola çıkış amacımız bu. Galatasaray'ın şu andaki mali durumu bir sonuç. Galatasaray, kişilere bağlı olarak stratejisiz çalışıyor. Biz bu stratejileri oluşturduk."



"KADIN FUTBOL TAKIMI KURACAĞIZ"



"Herkes kurumsallaşma diyor ama içini doldurmak lazım. Ekibimdeki kişilerin büyük çoğunluğu da kurumsallıktan geliyor. Kurumsallık, ölçülebilir hedefler koymak, hesap verilebilir, sorulabilir yapmak, bir strateji doğrultusunda kulübü yönetmek. Maalesef uluslararası marka standardında yürütülmüyor Galatasaray markası. Hazırlanmadan, hedefleri belli olmayan bir yola asla çıkmayacak insanlarız. Sorunları tespit ettik en başından beri. Arkadaşlarımız profesyonellik alanlarında çalıştılar, sorunlara yöneldiler. Sorunları daha önce hayatlarında çözmüş arkadaşları bir araya getirdik. Bir takım ön anlaşmalar yaptık, sponsorluk görüşmeleri yaptık. Orta Doğu'dan bir anlaşma yaptık. Kadın futbol takımı kuracağız."



"SLOGANIMIZ ANKETTEN ÇIKTI"



"Anket yapmıyoruz. Biz bu süreçte dinlemeye çok önem verdik. Galatasaray üye ve taraftarlarından oluşan bir anket yaptık ve onun sonucunda yola çıktık. Oradan çıkardığımız geri dönüşlerle de "Birlikte çok şey başaracağız" sloganını çıkarttık."



"KAZANAN GALATASARAY OLACAK"



"Üyelerimizin en büyük kaygısı Galatasaray değerleri ve mevcut ayrışma. Kişilerin, kendi başarılarını Galatasaray'ın bekasının önüne koymasından rahatsız herkes. Her aday önde olduğunu söylüyor ama biz bunu söylemekten imtina ettik. Bizim gördüğümü net resim, kazanan Galatasaray olacak, net resim bu."



"TEK ADAYLA PLAN KURULMAZ"



"Galatasaray çok ciddi bir kurum. Tek teknik direktör adayıyla plan kurulmayacak bir kulüp. İlk tercihimiz olsun isterim hep. Ancak olmazsa da ikinci, üçüncü tercihlerimiz hazır. Teknik direktör konusunda fikrimiz çok açık ve net. Bizim bir futbol vizyonumuz var. Bir Bankalar Birliği anlaşması imzalandı. İlk 6 ay geçti ödemesiz 2 sene bvar. Kulüplerin vergi sonrası gelirlerinin yüzde 50'si bankalara gidecek demektir. Doğru yerlee doğru harcamaları yapıp, hata yapmamalıyız."



"BAZI CAMİALAR BİZİM LİSTEDEN TRANSFER YAPIYOR"



Transfer çalışmamız var. Her spor bizim için çok mühim. Eksikleri belirledik ve ön görüşmeleri yaptık. Bazı diğer camiaların bizim listemizden transfer yapma gibi alışkanlıkları var. O yüzden açıklamadık. Ancak biz, 12 futbolcuyla görüştük.



