Burak Elmas'ın listesindeki Rezan Epözdemir'den ilk açıklama

Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala yeni gelişmeler yaşanıyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, yönetim kurulu listesini sundu. Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in de avukatlığını yapan Rezan Epözdemir de yer aldı.



Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Avukat Rezan Epözdemir, süreci Sabah'tan Ersel Yıldırım'a değerlendirdi. Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylıların teveccüh göstermesi halinde seçilirlerse tüm hukuki ve akademik birikimlerini camia için aktaracağını vurgulayan Rezan Epözdemir, daha önce de tekliflerin olduğunu belirtti. İşte sözleri...



"EN DOĞRU ADAY BURAK ELMAS"



"Sayın Burak Elmas'ın Galatasaray'ın yarınları, umutları ve geleceği için projeleri ve çalışma arkadaşları ile birlikte en doğru aday olduğu kanaatindeyim. Kendisi bana daha önce de benzer şekilde yönetim kurulunda görev almam için teklifte bulunmuştu. O günkü koşullarda şartlar olgunlaşmadığından, mesleki ve akademik çalışmalarım nedeniyle affımı istemiştim..."



"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"



"Geldiğimiz noktada, Galatasaray'ın içerisinde bulunduğu koşullarda, sorumluluk almamız gerektiğinden bahisle Sayın Elmas'ın yönetime ilişkin önerisini kabul ettim. Şayet Galatasaray'ın vicdanı olan Galatasaraylılar bize teveccüh gösterirse, bir hukukçu olarak ben de bütün mesleki ve akademik birikimimle Galatasaray'ın başarısı için var gücümle çalışacağım."







