Burak Elmas'ın Arda kararını değiştiren fotoğraf!

Fatih Terim, önceki gün Galatasaray'daki eski ekibi ile bir araya gelirken Arda Turan da buluşmada yer aldı.Uzun tartışmaların ardından geçtiğimiz sezonun başında Sarı-Kırmızılı kulübe dönen 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlık problemleriyle boğuştu. Tedavisini tamamlayıp takıma döndükten kısa süre sonra ise Terim'le yollar ayrıldı.Yönetim, Fatih Terim ve ekibi ile yolları ayırırken sözleşmesi devam eden Arda Turan'ın geleceği merak konusu olmuştu. Kasımpaşa maçında 79. dakikada, Alanya karşısında ise 90. dakikada oyuna dahil olan Arda, bu hafta ise kadroya alınmadı.Sabah saatlerinde Florya'ya gidip takımla idmanını tamamlayan tecrübeli futbolcu, İzmir'e götürülmedi.Pazar akşamı Fatih Terim'in görevden alınan ekibiyle birlikte katıldığı yemekte Arda Turan da vardı.Arda'nın Terim'e sarılırken sarı-kırmızı kalplerle paylaştığı fotoğraf sosyal medayada gündem oldu. Taraftarların bir kısmı, kritik karşılaşma öncesi Arda'nın gülerek çekilmiş fotoğrafına tepki gösterirken, yönetim kanadında da rahatsızlığa sebep oldu.Göztepe maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Torrent'e Arda Turan'ın bu fotoğraftan dolayı kadroda olup olmadığı soruldu.Torrent ise şu yanıtı verdi:"Sadece Arda değil Alparslan da yoktu kadroda. 22 tane oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz. Aynı zamanda taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmanda izliyorum. Antrenmanda kötüler demiyorum. Rakibin yaptığı baskıya karşı bir oyunu grubu seçtik. Arda istediği insanla istediği fotoğrafı paylaşabilir. Bu soruyu bana değil ona sormanız lazım. Bizim için bu maçın önemi çok farklıydı. O fotoğraf üzerine yorum yapmak bile istemiyorum."Eski hakem Ahmet Çakar, Domenec Torent'in "Arda Turan'ın paylaşımını ona sorun" şeklindeki sözlerinin ardından, 35 yaşındaki ismin futbol hayatının bittiğini iddia etti:"Arda Turan'ın futbol kariyeri 22.02.2022 itibariyle bitmiştir. Bir daha kadroya alınmaz. Domenec Torrent'in açıklamaları ortada. Arda'ya en az iki ay su yok. Arda Turan gibi bir ismin bu saatten sonra alt ligde ya da Anadolu takımında oynayacağını düşünmüyorum, bu büyük bir hata olur."