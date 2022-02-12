Burak Elmas'ın ajandasında ayrılık yok!

Galatasaray'ın başında 4 lig maçına çıkan Domenec Torrent, Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor yenilgileriyle başladığı Galatasaray kariyerinde ilk puanını Alanya deplasmanında aldı.



Camiada kredisi tükenen 59 yaşındaki çalıştırıcı için Kayserispor maçı büyük önem taşıyor. Olası galibiyet hem İspanyol hocayı hem de takımı rahatlatacak. Aksi bir sonuçta ise kriz, kaosa dönecek. Sosyal medyada Bülent Korkmaz ve Okan Buruk isimleri yüksek sesle dile getiriliyor. Fatih Terim görevdeyken B planı olarak Domenec Torrent'i gören ve aralık ayında temas kuran başkan Burak Elmas'ın ajandasında şu an için teknik adam değişikliği yazmıyor. Ancak olası kötü sonuçta taraftarın ve camianın baskısı karşısında Elmas'ın nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu. Torrent'in yerine C planı bulunmayan yönetimde herkes Kayserispor maçının sonucunu bekliyor.



"TORRENT'İN TAZMİNATI YOK"



Öte yandan Burak Elmas, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Torrent'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok. 1 buçuk senelik kontratı var. Yazılan maaş rakamları da doğru değil. Takımla iyi çalışıyor. Zıplama olacak, bir galibiyet lazım. Oyuncular için de çok zor. Yuhalanmak, ıslıklanmak onlar için de çok kolay değil." ifadelerini kullanmıştı.



YÖNETİM KAMP İSTEDİ



Trabzonspor derbisi öncesi Florya'da kampa giren sarı-kırmızılı takım, dün de yönetimin de isteği ile kamp yaptı. Torrent ilk etapta kamp istemese de başkan Elmas'ın da önerisi ile İspanyol hoca takımı kampa alma kararı aldı.





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