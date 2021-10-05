Galatasaray Başkanı Burak Elmas bugün GS TV'de 100 günlük faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıklaması bekleniyor.Seçim vaatlerinden olan şeffaflık ilkesi adına bu sunumu yapacak olan Elmas, programda transferden sponsorluklara kadar birçok konuda detaylı bilgiler vermesi öngörülüyor.Galatasaray cephesinden henüz programın saatiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.