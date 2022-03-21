Burak Elmas için kader haftası!

Bu sezon yaşanan başarısızlık, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler ve teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük tepkisini toplayan Başkan Burak Elmas'ın kaderi genel kurulda belli olacak.



Kulislerde konuşulanlara göre mevcut şarlarda Başkan Elmas'ın idari yönden ibra olması çok zor gözüküyor. Camianın önde gelen isimlerinin de yaptıkları değerlendirmeler sonrası, büyük olasılıkla genel kuruldan ibrasızlık kararının çıkmasını beklediği öğrenildi. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse Galatasaray erken seçime gitmek zorunda kalacak.



Genel kurula katılacak olan üyelerin Başkan Elmas ve mevcut yönetimi hedef alan çok sert konuşmalar yapacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca Divan Kurulu üyesi olan Fatih Terim'in de genel kurula katılacağı iddia ediliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı Galatasaray camiasında herkes gözünü 26 Mart Cumartesi günü yapılacak olan Mali Genel Kurul'a çevirmiş durumda.





İLGİLİ VİDEO