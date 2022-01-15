Burak Elmas'ı aradı: "Gelemiyorum başkanım"

Galatasaray'da Tuğberk Tanrıvermiş defteri kapandı. Domenec Torrent'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmek isteyen ve Tuğberk Tanrıvermiş ismini gündeme alan Burak Elmas 'olumsuz' yanıtı telefonda aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Instagram
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Burak Elmas'ı aradı: 'Gelemiyorum başkanım'
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15 Ocak 2022 13:43
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör dahil etmek isteyen Galatasaray'da Tuğberk Tanrıvermiş ismi ön planı çıkmıştı.

2014-2018 yılları arasında Sarı-Kırmızılı kulüpte çeşitli görevlerde bulunan genç hoca son olarak İtalyan ekibi Venezia'da U17 takımını çalıştırıyordu.

ELMAS'A TELEFONDA RET: "GELEMİYORUM BAŞKAN"

Ancak gelen bilgilere göre Galatasaray'da Tuğberk Tarnıvermiş defteri şimdilik kapandı.

Bugün Başkan Burak Elmas'ı telefonla arayan genç hocanın, "Başkanım üzgünüm, gelemiyorum. Kulübüm sözleşmem sürdüğü için ayrılmama izin vermedi" dediği öğrenildi.

Venezia ile 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Tarnıvermiş'in sezon sonunda birkez daha İtalyan kulübüyle görüşeceği, bu kez vizenin çıkması durumunda Galatasaray'a döneceği belirlendi.

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