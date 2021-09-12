Burak Elmas: "Hocamızın Milli Takım'a gitmesine izin vermeyiz"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Hocamızın Milli Takım'a gitmesine izin vermeyiz'
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12 Eylül 2021 17:45
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soruya yanıt verdi.

Deneyimli hocanın A Milli Takım'a gitmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Elmas, "Bizim düşüncemiz çok net, uzun vadeli bir plan yaptık. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz, böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Cezasına rağmen takımla deplasmanlara gideceğini de belirten Galatasaray Başkanı, "Yeni bir takım kuruldu hocamızın da desteğiyle. Bana verilen cezayla ilgili suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuk adaletine güvenerek takip edeceğiz. Cezalı olsak da bu takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da deplasmanlarda takımımızın yanında olacağım. Umarım Türk futbolu istediğimiz, hepimizin arzu ettiği, herkese eşit mesafede, adil, dürüst yönetim şartlarına kısa sürede kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



 

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