Burak Elmas: 'Hocamızın Milli Takım'a gitmesine izin vermeyiz'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in A Milli Takım'a gidip gitmeyeceği ile ilgili bir soruya yanıt verdi.Deneyimli hocanın A Milli Takım'a gitmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirten Elmas, "." ifadelerini kullandı.Cezasına rağmen takımla deplasmanlara gideceğini de belirten Galatasaray Başkanı, "Yeni bir takım kuruldu hocamızın da desteğiyle. Bana verilen cezayla ilgili suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, hukuk adaletine güvenerek takip edeceğiz. Cezalı olsak da bu takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da deplasmanlarda takımımızın yanında olacağım. Umarım Türk futbolu istediğimiz, hepimizin arzu ettiği, herkese eşit mesafede, adil, dürüst yönetim şartlarına kısa sürede kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.