Burak Elmas: "Ghezzal transferinden vazgeçtik"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ghezzal transferi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Ghezzal transferinden vazgeçtik'
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28 Temmuz 2021 15:46
Galatasaray Başkanı Burak Elmas transferi gündemde olan Rachid Ghezzal hakkında konuştu ve Cezayirli futbolcunun transferini kapattıklarını açıkladı.

Ghezzal'ın transfer maliyetinin 3.8 milyon euro olduğunu ve dolayısıyla bu transferden vazgeçtiklerini açıklayan Burak Elmas: "Ghezzal'ı hocamız çok istedi ama bu Ghezzal'ın son sözleşmesi olacak ve masadaki rakam 3.8 milyon euro! Galatasaray böyle bir yükün altına girmeme kararı aldı. Sadece Ghezzal için değil, bu maliyetlerde olan ve Galatasaray'ın geleceğine yatırımı olmayacak bir futbolcunun transferini yapmayacağız" dedi.


Morutan transfer süreci hakkında da konuşan Burak Elmas, "Morutan, uzun zamandır listemizde ama herhangi bir resmi teklifimiz ve görüşmemiz olmadı. Transfer bitmeden, taraftarlarımızın duygularıyla oynayarak heyecanlandırmak istemiyoruz. Son derece ciddi bir transfer hamlesi içindeyiz, bir kısmını tamamladık" ifadelerini kullandı.


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