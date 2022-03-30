Burak Elmas: "Genel kurulun kararına saygılıyız"

Galatasaray'da yönetimi idari açıdan ibra edilmeyen başkan Burak Elmas, genel kurul hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas: 'Genel kurulun kararına saygılıyız'
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30 Mart 2022 19:08
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, idari açıdan ibra edilmemesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Elmas: "Seçim açıklamasını yaptık. Şu anda söyleyecek bir şey yok. Genel kurul bir karar verdi. Galatasaray zor bir dönem geçiriyor. Önemli olan bu günleri atlatabilmek. Önemli olan genel kurulun aldığı kararı uygulamak. Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya, endişelenmeye, sevinmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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