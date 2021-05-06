Burak Elmas: "Galatasaray'da seçim yapılacak"

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptaline tepki gösterdi.

Haber; AA
Abone Ol
Burak Elmas: 'Galatasaray'da seçim yapılacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2021 00:24
Galatasaray başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Burak Elmas, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Devlet organ, yetki ve kararları adına niyet okuyarak, yasal takvimi devam eden, etmesi önünde aksi yasal bir karar ve hiçbir engel olmayan seçimin 'iptali' söz konusu olamaz. 'Erteleme' koşulları ve süreleri ise tüzüğümüzde açıkça belirtilmiştir. Bu seçim mutlaka yapılacak. Galatasaray demokrasi kültürünün gücünü herkese göstermek adına, yasal süre bitimi 7 Mayıs 2021 saat 18.00'e kadar, seçim listeleri ve ilgili evrakımızı Divan Kurulu'na teslim edeceğimizi beyan ederiz. Genel Kurul iradesinin sandığa yansıması için elimizden geleni yapacağız. Galatasaray bitti demeden bitmez!"



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.