Burak Elmas Galatasaray'da 100 gününü anlattı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de 100 günlük faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıkladı.



Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas "100 günlük projelerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik. Başka ihtiyaçlar olduğunu da hissettik, vaatlerimiz dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. 100 gün projelerimizi, yüzde 77.1 oranında gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



