Burak Elmas: 'G.Saray için mücadele etmeliyiz!'

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği İftar Yemeği'nde Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.



Burak Elmas, "Galatasaray Başkanı olarak son kez karşınızdayım.Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur." dedi.



"Bizler Genel Kurulumuzun kararına saygı göstererek Galatasaray'ın iradesi doğrultusunda seçim ilan ettik." diyen Burak Elmas, "Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız." dedi.



Galatasaray'ın başkanı, "Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları ortada olmak kaydıyla onları çalıştırmaya teşvik etmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





İLGİLİ VİDEO