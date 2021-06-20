Burak Elmas - Fatih Terim zirvesi ne zaman?

Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, teknik direktör belirsizliği de sona ermiş oldu. Elmas, daha önce birlikte çalıştığı Terim ile pazartesi günü görüşecek ve yeniden takımın başına getirerek transfer sürecini de başlatacak.

, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas - Fatih Terim zirvesi ne zaman?
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20 Haziran 2021 10:15
Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla, teknik direktör belirsizliği de sona ermiş oldu.

Elmas, daha önce birlikte çalıştığı Terim ile pazartesi günü mazbatayı alır almaz yeniden görüşecek ve yeniden takımın başına getirerek transfer sürecini de başlatacak.

YENİDEN FATİH TERİM

Galatasaray 'da Burak Elmas'ın başkanlık koltuğuna oturması, aynı zamanda teknik direktörün de belli olmasına anlamına geliyor. Daha önceki yöneticilik dönemlerinde Fatih Terim'le çalışan Elmas, tecrübeli teknik adamı yeniden takımın başına getirecek.

TRANSFER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Merakla beklenen transfer süreci de, Terim'in görevine dönmesiyle birlikte kaldığı yerden devam edecek. Polemik yaşanmaması adına seçimde oy kullanmayan Terim'in de ortaya çıkan sonuçtan gayet mutlu olduğu gelen haberler arasında.


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