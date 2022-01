Burak Elmas: 'Fatih Terim kararını ben verdim'

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında ilk kez konuştu.



Başkan Elmas, Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında sarı - kırmızılı takımın yeni teknik direktörünü de açıklarken, birçok konuya da açıklık getirdi.



Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde;



"TORRENT İLE ANLAŞTIK"



"Domenec Torrent ile yardımcılık için görüştük ancak gelişmeler sonrasında teknik direktörlük için anlaştık. İleri, uzun vadede bu işleri yapabilecek isimlerle görüştük. Başka isimlerle de görüştük ancak bizim projemize en uygun isim olduğunu düşündük."



"SON DERECE KUVVETLİ BİR İSİM"



Zaten bu kararı aldığıma göre, erken olmadığını düşünüyordum. Şu an da tabii ki görüşmemizde ben de tanıma fırsatı yakaladım. İyi araştırdım. Galatasaray için en uygun isim olacağını düşündüm. Son derece kuvvetli bir isim. Galatasaray'a faydası olacağını düşüyorum. Birlikte çalıştığı isimlerle de görüştüm, konuştum. Son derece bilgisi ve tecrübesi olan bir isim.



"PROJELERİMİZ DEĞİŞMEDİ"



Uzun vadeli, kısa vadeli projelerimiz değişmedi. Uygulayacak kişiler değişebilir ancak bir karar verdik. Biz karşılıklı hocamızla konuştuk ve bu kararı aldık. Nedeni ile ilgili bir açıklama yapmayı doğru bulmuyorum. Bunun Galatasaray'a şu an hiçbir faydası yok. Alınan karara ve Galatasaray'a faydasına bakmak gerek.



"HER KARARI AÇIKLAYACAKSAK..."



Kimin karşı olduğunu, kimin ne görüşü olduğunu herhangi bir önemi yok. Bugün Galatasaray adına yönetim kurulu ile birlikte almış olduğum karar neticesinde burada oturuyorum. Biz her aldığımız kararın, nasıl alındığını açıklayacaksak...



"ZARAR VERMEMESİ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Bu kararın Galatasaray'a zarar vermemesi adına elimden geleni yapacağım. Hocamız da yapacaktır. Şu anda benim açımdan, bir Galatasaray'ın efsanesini ve Galatasaraylı bir ismi en doğru şekilde yolları ayırmak gibi bir karar karar verdim.



"TÜRK YARDIMCI DÜŞÜNÜYORUZ"



"Türk yardımcı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var, anlaşınca bunları açıklayacağız."



"SEÇİM KARARI ALMAYACAĞIM"



"Seçim kararı almayı düşünmüyorum. Biz buraya Galatasaray üyelerinin teveccühü ile geldik. Bunun kararını verecek yine üyelerdir. Herhangi bir endişem yok. Bu yoldan dönmeyeceğiz."



"ÇOK ACI BİR HABER ALDIK"



"Bugün çok acı bir haber aldık, eski sporcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşadık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum."



"YANLIŞ HABERLER SİLSİLESİ"



"Bugün sizlerle bir araya geldim çünkü son günlerde etrafta son derece yanlış haberler silsilesinin yayılması var. Galatasaray fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir camiadır. Galatasaray'ın değerlerinde bir üslup vardır."



"SON KARARI BAŞKAN VERİR"



"Son dönemde gerçekleşen bir takım olaylar Galatasaray Spor Kulübü'nü ve başkanını, yıpratmak için yapılıyor. Galatasaray başkanlık sistemidir. İçinde konuşur, tartışır ancak son kararı başkan verir"



"HOCAMIZ GÖREVDEYKEN, KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK"



"Fatih Terim ile yollarımızı ayırmamız, Galatasaray'a yakışan şekilde oldu. Hocamız görevdeyken, başka bir hocayla görüşmedik. Galatasaray futbol paydaşlarının birileriyle görüşmesi son derece normaldir. Bunu Fatih Terim için söylemiyorum, başkası görevde olsa da aynı şekilde."



"ÇOK GENİŞ BİR EKİBİZ"



Ben ve arkadaşlarım önemli projelerle Galatasaray'ın huzuruna çıktık. 3 yıllık bir süre için bize teveccüh gösterildi. Biz bu yola çıkarken projelerimizi en uygun şekilde uygulayacak isimlerle yola çıktık. Biz çok geniş bir ekibiz. Bunun tabii zorlukları da var. Bu ekipte de ekip çalışması olması gerekiyor. İnsanların birbirlerine karşı saygı ve anlayışla davranması gerekiyor. Şu an 9-10 arkadaşımız bilfiil Galatasaray'ın menfaatleri için çalışıyorlar.



"GALATASARAY'IN PROJESİ İÇİN BURADAYIZ"



Galatasaray'ın en zor döneminde geleceği aydınlatmak adına stratejilerimiz uygulamak adına geldik. Futbolda bir teknik direktör birlikteliği her zaman sonlandırabilir. Fatih hocamızla yakışan şekilde yollarımızı ayırdık ancak biz projelerimize devam ediyor. Biz yola çıkarken Galatasaray'ın projelerini inşa etmek için yola çıktık, kişilerin değil.



"SEVGİMİZE GÖRE KARAR ALAMAYIZ"



Çok önemli bir kurum yönetiyoruz. Arkadaşlarımla benim omuzlarımda çok büyük yükler var. Burada sevgimize göre kararlar alamayız.



"BEN DE ÜZÜLÜYORUM"



Bütün bu kararlara Galatasaray taraftarları ne kadar üzülüyorsa, ben de o kadar üzülüyorum. Ben zaten zor kararları almak için buradayım. Bazen içim acıyarak, üzülerek de olsa bu kararları almak zorundayım.



"SORUMLULUĞU ALACAK KİŞİ BENİM"



Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'yım. Bütün sorumluluk bana aittir. İyi ve kötüsüyle. Bunun sorumluluğunu alacak kişi benim. Ben anlık kararlar almıyorum. Galatasaray için en uygun kararı alıyorum. Kişisel kararlarımı da Galatasaray'ın arkasına koyarak alıyorum.



"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Ben, sevgili hocamızla yaptığımız görüşmeyi şu ana kadar kimseye anlatmadım. Hocamıza duyduğum saygıdan. Hem de Galatasaray'da bu tür ayrılıkların geçmişteki kötü örneklerinden dolayı. Birçok çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Sürekli de çıkıp konuşacak halimiz yok.



"FATİH HOCAMIZIN TAZMİNAT TALEBİ OLMADI"



Fatih hocamız ile bir konuşma yaptık. Bu beni ve hocamızı ilgilendirir. Ben tazminat konusunda gerekeni yapacağımızı söyledim ama Fatih Terim'in bir talebi olmadı. Böyle bir konuşma sonunda ayrılık gerçekleşti. Çok samimi bir konuşma oldu. Galatasaray'a yakışan şekilde.



"AYRILIĞI DA YAKIŞAN ŞEKİLDE YAPMALIYIZ"



Galatasaray'a yakışan şekilde ayrılmaya özen gösteriyoruz. Futbolcularımız için de geçerli bu. Birlikteliği nasıl yapıyorsak ayrılığı da Galatasaray'a yakışan şekilde yapmamız gerekiyor.



"SEÇİM VAADİM TERİM DEĞİL, PROJELERİMDİ"



Fatih Terim'i seçim vaadi olarak göstermek hem Fatih Terim'e hem de üyelere haksızlık olur. Bu seçimde benim vaadim projelerimdi. Galatasaray için yapmak istediklerimdi. Bunun için yine çalışıyoruz. Saha sonuçlarını kimse tahmin edemez.



"DİVAN'A GELİP, KONUŞABİLİR"



"Sürdürülebilir, genç oyuncularla hocamızın da aynı fikirde olduğu bir proje yapmak istiyorduk. Burada en büyük riski alan benim. Buna mecburuz. Bu bir mecburiyet. Fatih Terim'in Galatasaray içerisindeki makamı devam ediyor. Divan Kurulu'nda da gelip, konuşabilir, yorumlayabilir."



"HEPSİNİ ARAŞTIRIYORUZ"



"Söylenenlerin birçoğu gerçeği yansıtmıyor. Büyük bir bilgi kirliliği var. Alt seviyede profesyonel arkadaşlarımızın da bu bilgileri bilerek söylediği yönünde duyumlarımız da var. Bu konuların hepsini araştırıyoruz, araştırdığımız birçok duyum var."



"G.SARAY'A HİÇBİR FAYDASI YOK!"



"Hocamızla ayrılığın sebepleri şu an önemli değil. Birçok sebep söylenebilir. Alınan kararın sebeplerini tartışmanın Galatasaray'a hiçbir faydası yok."



"BİZ KOLAY BİR YOLA ÇIKMADIK"



Birlikte çok şey başaracağız söyleminin altını biraz doldurayım. Biz yola çıkarken, kolay bir yola çıkmadık. Şu oyuncuyu alacağız, hemen şampiyon olacağız gibi kolay yolları seçmedik.



"SLOGANIMIZ HALA AYNIDIR"



"Galatasaray değerleri çerçevesinde Galatasaray'ın aydınlık geleceğine çıkmak için yola çıktık. Sloganımız hala aynıdır. Birliktelikler olduğu kadar ayrılıklar da çok normaldir. Biz asla hedeften vazgeçmeyeceğiz."



"CEP TELEFONUMU YAYMIŞLAR"



Sosyal medyada benim cep telefonumu yayınlamışlar. Sabahtan beri birçok arama ve mesaj geliyor. Bu başkanlık makamına hakarettir. Bu süreçte bir değil, birden fazla arkadaşıma yönelik birden fazla iletişim oldu. Bunu kullanmak isteyenler de oldu. Biz bir ekibiz. Kararları birlikte alıyoruz. Arkadaşlarımın kasıtlı olarak hedef tahtasına konmasına izin vermem. Alınan kararları tartışmanın bir faydası yok. Bu tek taraflı bir karar değildir. Bu tek taraflı bir karar değildir. Daha önce de söylediğim gibi.



"SORUMLULUK BANA AİT"



Ben başkan olarak her zaman futbol konusunun içinde olacağım. Tüm sorumluluk ve kararlar bana aittir.



"VEDA EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"



Farklı bir veda tertibi düşündünüz mü derken? Galatasaray'a ve aramızdaki ilişkiye uygun şekilde oldu dün. Fatih Terim, Galatasaray'ın efsanesi, Galatasaray'da başarılara hatta en büyük başarıya imza atmıştır. Şu an Fatih Terim'e veda edildiğini düşünmüyorum. Ben şu an doğru şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum.



"İLETİŞİMDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"



Bunu teknik direktör-yönetim ayrılığı olarak görmek çok yanlış olur. Kendisi camianın içinde olmaya devam edecektir. Kendisiyle konuştuk, bunun aramızda kalmasının daha şık olacağını düşünüyorum. Şu an Ben Fatih Terim ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Bir Galatasaraylı olarak. Bunu da konuşmuştuk.



"BU HAFTA GÖRÜŞECEĞİZ"



Hocamızın birlikte çalıştığı isimlerden Galatasaray'da uzun vadeli çalışmış isimler var. Bazıları istifa ettiler. Bazılarıyla karşılıklı olarak bu hafta görüşeceğiz.



"ZOR KARARLAR İÇİN CESURUZ"



Zor kararları alacak kadar cesuruz. Üyelerimizin her zaman görüşlerini alıyoruz. Zaman zaman hata da yapabiliriz. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman bu yanlışı düzeltip Galatasaray'a zarar vermeden doğruyu bulmak.



"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"



7 aylık seçilmiş bir yönetimiz. Geçmiş dönemde yeni seçilen yönetimlerin iki ayda yeniden çalışmalarına başladığını biliyoruz ancak biz yolumuza, çalışmalarımıza devam ediyoruz.



"FATİH TERİM HALA GALATASARAY'DA"



Fatih Terim, Florya'da olmayabilir ama Galatasaray'da hala. Galatasaray'ın içerisinde. Kişisel ilişkimiz devam ediyor. Divan Kurulu'nda yan yana da oturabiliriz. Teknik direktör olarak yolumuza devam etmiyoruz.



"HUKUKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLECEK"



"Çalışanlarımızla ilgili görüşlerimizi söyledim. Görüştüğümüz zaman hukuki hakları neyse Galatasaray olarak yerine getireceğiz."



"CİDDİ MALİ DİSİPLİN UYGULAMALIYIZ"



Transferde çok ciddi bir mali disiplin uygulamak zorundayız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor bankalar birliği anlaşmasından dolayı da. Bir anda yeni bir transferle yeni bir makyaja gerek yok. Galatasaray'ın geleceğini kötü anlamda etkileyecek transfer yapmayacağız. Transfer yapmaya da biliriz, bu biraz da kontratlı oyuncularımıza bağlı. Görüştüğümüz isimler de var.



"İLETİŞİM PROBLEMİMİZ OLMADI"



"Fatih Terim ile aramızda bir iletişim problemi olmadı. Birbirimizin telefonlarına ve mesajlarına hep geri döndük."



"KAVGAYA İZİN VERMEYECEĞİM"



Galatasaray'ı kavgaya çekmek isteyenler var buna izin vermeyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi.



"CİDDİ BİR TEKLİF YOK"



Gelen teklifler iki tarafın iradesine bağlıdır. Hem oyuncuya hem de kulübe. Oyuncularımızla ilgili Galatasaray'ın menfaatlerine olan ciddi bir teklif yok şu an. Transfer de yeni başladı gerçi. Birkaç kiralama teklifi var.



"ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Kulübümüzde çok fazla dışarıya bilgi akışı sağlayan insanlar var. O kadar fazla ki... Bazen ben kendimden bile şüphe ediyorum, bu nasıl çıkmış diye. Kötü alışkanlıklar edinilmiş. Bizim verdiğimiz kararlara da çok büyük engel oluyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan da bilgiler sızıyor. Biz orayı takip etmiyoruz. Çok önemli Galatasaray mevzularıyla uğraşıyoruz.



"FATİH HOCA İLE İLGİLİ KARARI BEN VERDİM"



Fatih Hoca ile ilgili kararı ben verdim. Fatih Hoca ile birlikte aldık kararı. Galatasaray'da restleşme diye bir şey olmaz. Fikir tartışması olur. Ben de bir taraftarım. Taraftarlarımızın da yaşadıklarını anlıyorum son derece. Sahadaki sonuçlara verdikleri tepkileri de anlıyorum ve saygı duyuyorum. Biz de sonuçlardan memnun değiliz. Bunları değiştirmek için uğraşıyoruz.



"TARAFTARLA ARAMDA KÖTÜ BİR ŞEY YOK"



Taraftarla aramda benim gördüğüm kadarıyla kötü bir şey yok. Taraftarımızın bizi takdir etmiyor olabilir ama burada bir üslup önemli. Galatasaray diğer kulüplere benzemez, burada bir üslup vardır. Biz bu üslup çerçevesinde gelen eleştirilere de açığız.



"YAPILAN AÇIKLAMA SON DERECE NORMALDİR"



Bugün yapılan açıklama son derece normal bir açıklamadır. Ben birçok iletişimci arkadaşımla da konuştum. İyi minvalde Galatasaray'a yakışan şekilde olmuştur. Ben ilk baktığımda da yanlış bir algı görmedim. Son derece iyi niyetli bir mesajdır.



"TORRENT İLE BEN GÖRÜŞTÜM"



"Domenec Torrent ile ben görüştüm. Yanımda da yetkin arkadaşlarımın katılmasını istedim. Bu görüşmede de çok detay konuştuk. Şu anda teknik detaya girmem çok doğru olmaz."



"G.SARAY ADINA ÇOK GÜZEL BİR RESİMDİ"



Bu kadar puan farkı varken, bu kadar taraftarımızın gelip son ana kadar destekledi. Bunun için taraftarlara da teşekkür ederim. Galatasaray adına çok güzel bir resimdi.



"HEDEFİMİZ HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK"



Avrupa'ya katılma ihtimalini sonuna kadar zorlayacağız. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk ama bu sene iyi bir sezon geçirmedik.



"BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM"



Böyle bir ayrılık yaşandığı zaman, karşılıklı da olsa üzüntü, hayal kırıklığı normaldir. Ben bu zamana kadar sevinçli yapan görmedim. "Ben de çok üzüldüm. Muhakkak hocamız da belli duygular yaşamıştır. En şık şekilde bunu yönetmeye çalışıyoruz."



"UZUN VADELİ BİR TERCİH"



"6 ay çalışmak için hiçbir hoca böyle bir görevi kabul etmez. Kısa süreli bir şey değil. Torrent uzun vadeli bir tercih."





İLGİLİ VİDEO