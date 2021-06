Burak Elmas: 'Fatih Terim ile seçimden önce görüşmeyeceğiz'

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle bir araya geldi.



Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'ndaki etkinlikte projelerini anlatan Burak Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz çok uzun dönem önce çok ciddi bir çalışma başlattık. Bugün bütün çalışmalarımız ve projelerimizle, yetkinlik sahibi bir ekiple göreve hazırız." dedi.



Sportif ve finansal açıdan öncelikleri sorulan Elmas, "Finansal durum bir sonuç, sebep değil. Finansal durumumuzu bu hale getiren yanlış davranışları, kişisel hataları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için kurumsallaşmaya, şeffaflığa, hesap verilebilir olmaya çok önem veriyoruz. Sportif ve kurumsal tarafta Galatasaray gibi büyük bir kurum stratejisiz yönetilemez. Galatasaray bugüne kadar maalesef stratejiden yoksun yönetildi. Bizler kulübün stratejileri doğrultusunda ve sürekli kişilerin değiştiremediği uygulamalarla yani kulübün kurumsal uygulamalarıyla Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"EN DOĞRU KARARLARI VERECEĞİZ"



Elmas, spor şubelerinde uzun vadeli sportif hedefler ve stratejiler belirlediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Galatasaray'ın sportif olarak her mücadele ettiği dalda en üst seviyede olması lazım. Galatasaray'ın yarışmacı bir takım kurmaması konusu dahi konuşulamaz. Galatasaray her mücadele ettiği alanda en üst seviyeyi hedefler. Sadece bununla yetinmez, Avrupa'nın üst seviyelerini hedefler. Biz bu dönemi ileride Avrupa başarısıyla taçlanacak, aynen 1996-2000 dönemindeki yapılanma gibi bir dönemin başlangıcı olarak görüyoruz. Onun için çok kıymetli genç oyuncularla tecrübeli oyuncuların birleştiği, aynı sistemde uzun süre mücadele eden ve disiplinli çalışan bir takım kurmayı arzu ediyoruz. Burada ekibimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Göreve geldiğimiz takdirde teknik heyetimizin de görüşlerini alarak en doğru Galatasaray'ın kararlarını vereceğiz."



"FATİH TERİM İLE SEÇİMDEN ÖNCE GÖRÜŞMEYECEĞİZ"



Teknik direktör Fatih Terim ile seçimden önce görüşmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Çünkü etik olarak şu an bir seçim dönemindeyiz, uygun olmaz. Ama seçimden sonra göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz birlikte bir araya gelmek olacak." diye konuştu.



Amatör şubeler için de stratejiler belirlediklerine değinen Elmas, hepsini hak ettiği şekilde yöneterek, birçok dalda yeni sporcuları ülkeye kazandırmayı, olimpiyatlarda da Türkiye'yi temsil eden birçok sporcuyu bünyelerinde bulundurmayı amaçladıklarını kaydetti.



1905 AGS Başkanı Özgür Bayraktar ise "Dernek olarak hür irademiz doğrultusunda seçimde oylarımızı kullanacağız. Bu doğrultuda da dernek olarak bütün adaylarımızı Ankara'da misafir ederek projelerini, fikirlerini istişare ediyoruz. Bu doğrultuda bütün üye arkadaşlarımızın kafaları berrak bir şekilde diledikleri adaylara oy kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.