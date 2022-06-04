Burak Elmas: 'Erden Timur'u yıpratmayın'

Galatasaray Nef ile Anadolu Efes maçının devre arasında Burak Elmas, Dursun Özbek ve Erden Timur bir araya geldi.



Yapılan görüşmede mevcut başkan Elmas, Dursun Özbek'e Erden Timur'un korunması gerektiğini söylediği belirtildi.



Elmas, Timur'la ilgili övgü dolu sözler sarfederken, Dursun Özbek'e şu tavsiyelerde bulundu:



"Erden, G.Saray'ın geleceği açısından çok önemli bir isim. Onu hep beraber korumamız ve yıpranmasını engellememiz lazım. G.Saray'ın projelerinde Erden'i kullanın ve onu kulüp siyasetine sokmayın ki, gereksiz yere yıpranmasın. Erden sana emanet Dursun Başkan."





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