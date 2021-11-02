Burak Elmas döneminde 1 milyar TL'yi aşan gelir!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Burak Elmas'ın 4.5 aylık döneminde 1 milyar TL'yi aşkın sponsorluk anlaşmalarının yapıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas döneminde 1 milyar TL'yi aşan gelir!
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02 Kasım 2021 12:13
Galatasaray Kulübü ile Nesine.com arasında iki yıl süreyle iş birliği anlaşması imzalandı. Nef Stadı'nda gerçekleştirilen tanıtıma, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Nesine.com Üst Yöneticisi (CEO) Halit Gülbakanoğlu katıldı.

Anlaşmaya göre Nesine.com, iki yıllığına Galatasaray Futbol Takımı'na forma sırt sponsoru oldu.

Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, "4,5 aylık periyotta yaptığımız 17. sponsorluk anlaşması olacak. 1 milyar 32 milyon 380 bin liralık tutarı Galatasaray'a kazandırmış olduk. Bunun heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Önemli bir ilktir. İki yıl için erkek futbol takımının sırt sponsorluk hakkını veriyoruz. Nesine.com, iş yapmaktan gurur duyduğumuz bir kurum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Galatasaray ile Nesine markasının yan yana gelmesinden mutluyuz." ifadelerini kullandı.


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