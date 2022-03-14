Burak Elmas, derbi primini belirledi

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim, Beşiktaş derbisinin galibiyet primini kararlaştırdı.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de Beşiktaş maçı için özel prim verme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin derbinin kazanılması durumunda oyunculara toplam 1 milyon lira prim dağıtılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.
Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de Beşiktaş maçı için özel prim verme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin derbinin kazanılması durumunda oyunculara toplam 1 milyon lira prim dağıtılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.