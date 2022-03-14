Burak Elmas, derbi primini belirledi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Beşiktaş ile Nef Stadı'nda oynanacak olan derbi maçta galibiyet alınması halinde futbolculara verilecek primi belirledi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, derbi primini belirledi
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14 Mart 2022 12:26
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yönetim, Beşiktaş derbisinin galibiyet primini kararlaştırdı.

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ve yöneticiler de Beşiktaş maçı için özel prim verme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin derbinin kazanılması durumunda oyunculara toplam 1 milyon lira prim dağıtılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

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