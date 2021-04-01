Burak Elmas 'değişim' diyor

Galatasaray'da başkanlık için soyunan Burak Elmas, göreve gelmesi durumunda "Yüksek İstişare Kurulu" oluşturacak, üç ayda bir üyeleri bilgilendirerek kulüp içinde şeffaflık sağlayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas 'değişim' diyor
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01 Nisan 2021 08:25
Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas'ın büyük bir değişim için kolları sıvadığı ifade edildi.

Elmas'ın, göreve gelmesi durumunda içinde eski başkan, ikinci başkan ve divan başkanlarının olacağı Yüksek İstişare Kurulu oluşturacağı öğrenildi. Buna göre kurul, üç ayda bir toplanarak Galatasaray'ın sorunlarını ele alacak.

Kemerburgaz Tesisleri'nin yapılmasına çok önem veren ve finansman sorununu çözen Elmas'ın, seçim vaatlerinden birinin de bu olduğu dile getirildi. Dünya aidiyet programı ile taraftarın kulübüne olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen Burak Elmas, bu çerçevede taraftara bazı kolaylıklar sağlanmasını hedefliyor. Bu program sayesinde taraftarların bilet avantajlarından faydalanabileceği ve sosyal tesislerden yararlanabileceği bildirildi.

Elmas ve ekibinin, üç aylık bilgilendirme sistemi ile, Divan Kurulu dışında üyelere de 3 ayda 1 bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planladığı da öğrenildi. Dijitale çok önem veren Elmas'ın, uluslararası uzmanlar ile bu konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. 



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