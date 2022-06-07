Burak Elmas da kalsaydı Torrent'in kaderi değişmeyecekti!

DUYGUSAL BİR KONUŞMA YAPMIŞTI

İKİ ADAYIN DA TERCİHİ BELLİ

ELMAS NE DEMİŞTİ?

Sivasspor maçının ardından yöneticilerle düşüncesini paylaşan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2.1 milyon Euro'luk tazminat maddesi nedeniyle Domenec Torrent'le yollarını ayıramadı.59 yaşındaki hoca da bu niyeti anlayıp, takıma "Yeni sezonda yokum" dedi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dijital platform Vole'ye verdiği röportajda, "Kalsam Torrent'le devam ederdim. İyi teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bizim projemiz 6 aylık değildi'' demişti. Ancak Elmas, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ardından Torrent'in biletini kesti. Yönetici arkadaşlarıyla bu düşüncesini paylaşan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, 2.1 milyon Euro'luk tazminat maddesini çözemediği için İspanyol hocayı görevden alamadı.Burak Elmas'ı samimi bulmayan ve kendisini göndermek istediğini anlayan Torrent de Başakşehir maçı öncesi oyuncularına duygusal bir konuşma yapmış ve "Daha ne kadar görevde kalırım bilmiyorum ama yeni sezonda yokum. Son 3 maçı kendiniz için oynayın'' isteğinde bulunmuştu.Başkan adaylarından Dursun Özbek'in favori hocası Okan Buruk, Eşref Hamamcıoğlu'nun adayı ise 42 yaşındaki İtalyan teknik adam De Zerbi. 11 Haziran'da seçilecek başkan, ilk iş olarak Burak Elmas'ın Torrent'le imzaladığı sözleşmeyi en az zararla feshetmeye çalışacak."SANIRIM kendisi sayesinde seçildiğime inanıyor. 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' diye mesaj yolladı bana. Fatih Terim'in genel kurulda kaç oyu var, onun sayısını tespit etmedim. Keşke kendisini daha önce yollasaydım. Ona artık kırgın değil kızgınım."