Burak Elmas: "Bürki, Okan ve Sinan'ı kulüpleri vermedi"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 3 kalecinin transferinin neden olmadığını açıkladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Burak Elmas: 'Bürki, Okan ve Sinan'ı kulüpleri vermedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 11:08
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arasında yapmak istedikleri kaleci transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

3 kaleciyi istediklerini ancak kulüplerinin vermediğini söyleyen Elmas, "Dortmund'un kalecisi (Bürki), Okan ve Sinan Bolat ile görüştük. Kulüpleri izin vermedi." dedi.

Sarı - kırmızılı kulüp, ocak ayında Barcelona B'den kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.