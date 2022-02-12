Burak Elmas: 'Bürki, Okan ve Sinan'ı kulüpleri vermedi'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, devre arasında yapmak istedikleri kaleci transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
3 kaleciyi istediklerini ancak kulüplerinin vermediğini söyleyen Elmas, "Dortmund'un kalecisi (Bürki), Okan ve Sinan Bolat ile görüştük. Kulüpleri izin vermedi." dedi.
Sarı - kırmızılı kulüp, ocak ayında Barcelona B'den kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.
3 kaleciyi istediklerini ancak kulüplerinin vermediğini söyleyen Elmas, "Dortmund'un kalecisi (Bürki), Okan ve Sinan Bolat ile görüştük. Kulüpleri izin vermedi." dedi.
Sarı - kırmızılı kulüp, ocak ayında Barcelona B'den kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna katmıştı.