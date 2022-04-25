Burak Elmas, başkan olarak son kez tribünde

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 30 Nisan'da yapılacak seçim öncesinde başkan olarak son kez Altay mücadelesinde tribünde yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, başkan olarak son kez tribünde
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25 Nisan 2022 00:48
Galatasaray'da başkan Burak Elmas, 1-0 kazanılan Altay mücadelesini tribünden takip etti.

Bu mücadele Elmas'ın başkanlık sıfatıyla son kez tribünden takip ettiği mücadele oldu. Galatasaray, bir sonraki maçını 1 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar camiada seçim tarihi ise 30 Nisan.

ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU YARIŞACAK

Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.

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