Burak Elmas, başkan olarak son kez tribünde

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, 1-0 kazanılan Altay mücadelesini tribünden takip etti.



Bu mücadele Elmas'ın başkanlık sıfatıyla son kez tribünden takip ettiği mücadele oldu. Galatasaray, bir sonraki maçını 1 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar camiada seçim tarihi ise 30 Nisan.



ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU YARIŞACAK



Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.





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