Burak Elmas, başkan olarak son kez tribünde

Galatasaray'da başkan Burak Elmas, 1-0 kazanılan Altay mücadelesini tribünden takip etti.
Bu mücadele Elmas'ın başkanlık sıfatıyla son kez tribünden takip ettiği mücadele oldu. Galatasaray, bir sonraki maçını 1 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar camiada seçim tarihi ise 30 Nisan.
ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU YARIŞACAK
Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.
Bu mücadele Elmas'ın başkanlık sıfatıyla son kez tribünden takip ettiği mücadele oldu. Galatasaray, bir sonraki maçını 1 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar camiada seçim tarihi ise 30 Nisan.
ÖZTÜRK VE HAMAMCIOĞLU YARIŞACAK
Galatasaray Kulübü'nde 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak.