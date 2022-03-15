Burak Elmas, açıklama yapacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, çarşamba Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.
Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Elmas, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 15.00'te başlayacak.
Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Elmas, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 15.00'te başlayacak.