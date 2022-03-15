Burak Elmas, açıklama yapacak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olacak ve soruları yanıtlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas, açıklama yapacak
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15 Mart 2022 19:07
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, çarşamba Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda açıklamalarda bulunacak.

Nef Stadı'nda AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Elmas, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek. AA abonelerinin canlı alacakları yayın, saat 15.00'te başlayacak.

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