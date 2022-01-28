Burak Elmas'a zorlu soru: 'Ya seçim ya ibra'

Süper Lig'de küme düşme hattına yaklaşan, mali konularda sıkıntı yaşayan, taraftarın istifa, camianın erken seçim baskısıyla zor günler geçiren başkan Burak Elmas ile yönetimini kritik bir dönem bekliyor.



Gündeminde seçim olmadığını belirten Elmas, mart ayındaki mali genel kurulda kulüp üyelerinin idari ibrasızlık tercihiyle karşılaşabilir.



Sarı-Kırmızılı kulübün kulislerinde, Elmas'ın, genel kurulda üyelerin ciddi eleştirilerine hedef olacağı ve "Ya seçim ya ibrasızlık" teklifiyle karşı karşıya kalacağı konuşuluyor.



YÖNETİME GÜVEN AZALDI



"Şu anda ibra gibi bir tehlike görmüyorum" diyen Burak Elmas ise marttaki genel kurula kadar sportif toparlanma ve başta Florya arazisindeki yeni proje olmak üzere mali konularda somut adımlar atarak camianın karşısına çıkmak istiyor. Ancak, Köksal Ünlü ile Rezan Epözdemir'in istifasıyla sarsılan, Işıtan Gün'ün geçmiş mesajları, son dönemdeki açıklamalarıyla kriz yaşayan, Fatih Terim'le yolların ayrılış şekli nedeniyle camianın büyük bölümünden tepki gören Elmas ile yönetimine güven azalmış durumda.



EN KRİTİK MAÇLAR



Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig'deki zorlu fikstürden alacağı sonuçların yanı sıra UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 10 ve 17 Mart'ta oynanacak maçların neticeleri bir anlamda Elmas ile yönetiminin mali genel kuruldaki kaderine de etki edecek.



