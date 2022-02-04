Burak Elmas'a tepkiler artıyor!

Galatasaray'da kongre üyesi yüzlerce isim, başkan Burak Elmas'ı ibra etmemeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Burak Elmas'a tepkiler artıyor!
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04 Şubat 2022 10:58
Hem Fatih Terim'le yolların ayrılması hem de transfer sürecinde özellikle Gedson Fernandes konusunda yaşananlar, Galatasaray camiasını ayağa kaldırmış durumda.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Kongrede söz sahibi yüzlerce üye, perşembe günü sosyal medyada başlatılan kampanya ile Mart ayındaki genel kurulda Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmeyeceğine dair paylaşımlar yaptı.

ALBAYRAK VE ÖZBEK LİSTE HAZIRLIYOR

Öte yandan hem eski Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in hem de eski yönetici Abdurrahim Albayrak'ın liste çalışmalarına başladığı ve Mayıs ayı için şimdiden seçim hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

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