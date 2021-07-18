Burak Elmas, 1 aylık dönemi anlatacak!

Galatasaray Başkanı Elmas, yapacağı basın toplantısında 1 aylık dönemini değerlendirecek.

Haber; AA
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Burak Elmas, 1 aylık dönemi anlatacak!
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18 Temmuz 2021 14:39
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, 19 Temmuz Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek toplantının saat 17.00'de başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Burak Elmas'ın görevdeki ilk 1 aylık dönemi hakkında değerlendirmede bulunacağı aktarıldı.


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