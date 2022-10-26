Burak Çoban: 'Şampiyonluk yaşamak istiyorum'

Spor Toto 1'nci Lig ekiplerinden Adanaspor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban, haftalardır iyi mücadele ettiklerini ancak hak etmedikleri sonuçlar aldıklarını belirterek, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Taraftarımız bizim yanımızda olsun yeter" dedi.



Adanaspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Burak Çoban, performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Almanya 1'inci FC Heidenheim 1846 altyapısından yetişen Çoban, Adanaspor'da çok mutlu olduğunu ve turuncu-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.



'BÜYÜK BİR HEYECANLA İKİ YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTIM'



Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu söyleyen Çoban, "Adanaspor'a transferim öncesi Kulüp Başkanımız Bayram Akgül ve Başkan Vekilimiz Furkan Akgül ile görüştüm. Hedeflerimiz aynı noktada buluştuğu için büyük bir heyecanla iki yıllık sözleşmeye imza attım" diye konuştu.



'TARAFTARIMIZ YANIMIZDA OLSUN YETER'



Takımın haftalardır iyi mücadele ettiğini ancak hak etmediği sonuçlar aldığını ifade eden Burak Çoban, "Gençlerbirliği galibiyeti ile üzerimizdeki stresi attığımız düşünüyorum. Maraton devam ediyor. Şimdi önümüzde deplasmanda karşılaşacağımız Boluspor maçı var. Genç ve yetenekli isimlerden kurulu bir takımız. Takım arkadaşlarımız ve teknik direktörümü Önder Karaveli ile başarıya ulaşacağız. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Taraftarımız bizim yanımızda olsun yeter" dedi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ