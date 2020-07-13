"Burak - Cisse ikilisi en az 40-45 gol atar"

Beşiktaş transfer listesine aldığı Papiss Cisse için görüşmelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Papiss Cisse için gelişmeler...

Haber; Hürriyet
'Burak - Cisse ikilisi en az 40-45 gol atar'
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13 Temmuz 2020 08:49
Yabancı konusu tartışıladursun Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon forvette dönem dönem sıkıntı yaşayan ve bu nedenle Burak Yılmaz'ın yanına bir isim arayan siyah beyazlıların listesindeki isimlerden biri, Sergen Yalçın'ın eski takımı Alanyaspor'da oynayana Papiss Cisse...

Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'in haberine göre; Ancak gerek Senegalli yıldızın gerekse Burak'ın yaşlarının 35 olması camiada kaygıya yol açarken, "Daha genç bir isim alınmalı" önerileri geldi.

Sergen Yalçın ve ekibi işi istatistiklere dökerken "İki isim birlikte en az 40-45 gol atar" yönünde rapor hazırladılar. Raporda ayrıca Hem Burak'ın hem de Cisse'nin çok disiplinli, gerçek birer profesyonel olduğu ve gençlere örnek teşkil ettiği de eklendi.

Bu sezon ligde Cisse 22, Burak ise 13 gol attı.



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