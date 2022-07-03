Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 3 Temmuz 2011 Futbolda Şike Kumpası davasının başlangıç yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.



3 Temmuz'un 11. yıl dönümünde Fenerbahçe TV ekranlarında özel bir yayın kuşağı gerçekleştirdi. Programa telefonla bağlanan Burak Çağlan Kızılhan, şunları söyledi:



"Öncelikle herkese merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum.3 Temmuz 2011'den günümüze kadar 10 yıl boyunca haklılığımızı anlatmaya çalıştık. Fenerbahçe camiası olarak masumiyet karinesi dedik, kumpas dedik, adil yargılanma dedik, adalet istedik, itiraz ettik, direndik ve bir karar bekledik. Bir gün olsun bu kumpasa boyun eğmedik. Ve bugün, 3 Temmuz'un 11. yılında ilk kez susuyoruz. Biz bu 3 Temmuz'a ilk kez; 10 yıl boyunca, o veya bu şekilde türlü oyunlarla bu kumpası kurgulayan, destekleyen, bilip de susan herkese karşı bir zafer elde etmiş olarak giriyoruz.



Şimdi;



"Haklılığımız kanıtlandı, 3 Temmuz tartışmaya kapalı" diyoruz. Ve şu soruyu sormak istiyorum. Başkanı, yönetimi, taraftarı hep birlikte olan Fenerbahçemize karşı olanlar bugün neredeler? Binlerce yıllık cezalarla yargılananlar bir yana, suçu, kumpası kurgulamak olmayan ama onların ekmeğine yağ süren, adaletsizlikleri göre göre susan her insan bizim nezdimizde suçludur ve hak yemiştir. İlave olarak, bugün hala Fenerbahçemizin anasının ak sütü gibi helal 2010-2011 şampiyonluğundan şüphesi olan, yüksek ya da kısık sesle dile getiren, kupası müzemizde olan şampiyonluğu hayali şampiyonluklarına ekleyen ve bu hareketiyle başta kendi taraftarları ve tüm dünyanın aklıyla alay edenlere ülkemizin birliğinin ve bütünlüğünün yanındalar mı diye sormak istiyorum.



Son olarak da 11 yıl boyunca mücadeleden bir gün olsun korkmayan, kulübünden, başkanından, futbolcusunun alın terinden bir kez olsun şüphe duymayan büyük Fenerbahçe Taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. 10 yıllık mücadelemizi, 11. yılda gururla, haklılığımızı ispat etmiş bir şekilde hesap sorarak taçlandırıyoruz. Fenerbahçemizin haklılığının kanıtlanmasında emeği geçen, camiamızın her bir ferdini sevgi ve saygıyla selamlıyorum."



