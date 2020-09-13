Burak 90 dakika oynadı, Lille son anlarda galibiyeti kaptı

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Lille ile Metz, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Lille üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmadaki tek gol 88. dakikada Luiz Araujo'dan geldi.



BURAK 90 DAKİKA



Milli oyuncularımızın olduğu Lille'de Burak Yılmaz karşılaşmaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika süre aldı. Zeki Çelik 83. dakikada oyuna girerken, Yusuf Yazıcı 87. dakikada oyuna girdi.



LOSC Lille, Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Marsilya'ya konuk olurken; Metz ise aynı haftada PSG'ye konuk olacak.