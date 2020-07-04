Burada sen de Tutturursun! Fenomenden günün iddaa tahminleri

ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR

YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR

FENERBAHÇE - GÖZTEPE

LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH

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JUVENTUS - TORINO

WOLVES - ARSENAL

CHELSEA - WATFORD

LAZIO - MILAN

Futbolda heyecan devam ediyor. Süper Lig'in yanısıra İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da nefes kesecek maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, 4 Temmuz Cumartesi günü günü oynanacak karşılaşmalardan en önemlilerini sizler için değerlendirdi. Geride kalan hafta sonu kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibi, Cumartesi günü bankolarıyla da sizlere yardımcı olmaya hazır. Herkese bol şanslar...Süper Lig'de Ankaragücü ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Ankaragücü geçen hafta Trabzonspor deplasmanında değerli bir puan aldı ama Gerson Rodrigues'in kırmızı kart görmesi hücum hattında büyük bir kayıp oldu. Bu hafta karşılarında sezonun önemli takımlarından Alanyaspor var. Avrupa iddiasını sürdürmek isteyen Alanyaspor hücum anlamında oldukça etkili bir takım ve Ankaragücü savunmasına büyük sıkıntılar yaratacaklardır. Ankaragücü'nün puana ihtiyacı var ama bu hafta onlar adına işlerin yolunda gideceğini düşünmüyorum. Alanyaspor deplasmanda olmasına rağmen kazanacaktır.Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında son anlarda öne geçmesine rağmen dramatik bir mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre gibi önemli silahını da kırmızı kart nedeniyle kaybetti. Ateş hattından biraz olsun uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'un kazanmaktan başka düşüncesi yok. Geçen hafta evinde Kasımpaşa'ya kaybeden Gençlerbirliği de küme düşme korkusunu hisseden bir takım ve onların da puana ihtiyacı var. Kaybedenin sıkıntıya düşeceği maçta mutlaka goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneğini kuponlara yazabiliriz.Süper Lig'de Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Galatasaray maçında oyun anlamında istediklerini yapamayan Başakşehir, 1 puan alarak liderliğini sürdürdü ancak Mahmut Tekdemir, Aleksic ve Edin Visca gibi önemli isimler cezalı duruma düştüler. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının oynayacağı haftada Antalyaspor maçını kayıpsız geçmeyi hesap eden Başakşehir, önemli isimlerin yokluğunda sıkıntılar yaşayabilir. Antalyaspor'un iddiası kalmadı ama her hafta ellerinden gelenin fazlasını yapan bir takım görüntüsündeler ve bu hafta da aynı şekilde oynayacaklardır. Başakşehir oran anlamında favori olarak görülebilir ama yaşayacakları puan kaybının sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Önerim Antalyaspor'un da hücum da etkili olmasını göz önünde bulundurarak karşılıklı gol var seçeneğine yönelebiliriz.Süper Lig'de Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Puan olarak ateş hattından 10 puan uzakta hafta giren Göztepe'nin bir iddiası kalmadı. Artık alacakları puan ya da puanlarla ligi en süt noktada bitirebilmek istiyorlar. Fenerbahçe de Avrupa iddiasını sürdürmek isterken, özellikle son iki iç saha maçında son dakikalarda kritik galibiyetler aldılar. Yeni sezona odaklanan Fenerbahçe oyun olarak yine beklentileri karşılayamayabilir ama büyük takım kimliği yine galibiyeti getirecektir. Fenerbahçe galibiyetini kuponlarda işaretleyebiliriz. Alternatif olarak 2,5 Üst seçeneğini de düşünebiliriz.Almanya Kupası Finali'nde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi biletini kaptırarak sezonu noktalayan Leverkusen büyük yıkım yaşadı. Ancak Peter Bosz yönetimindeki Leverkusen, bu kupayı kazanması halinde yine de mutlu bir kapanış yapabilir. Fakat karşılarında şampiyon ve dev bir takım olan Bayern Münih var. Sezonun ilk yarısında Bayern Münih'i devirdiler ama sonrasında kendi sahalarında 4-2 kaybettiler. Bayern Münih tam bir kupa canavarı ve bu maça da en iyi şekilde çıkarak, kazanmak için etkili hücum hattını kullanacak. Bol gol izleyeceğimiz maçta 2,5 Üst ve Bayern Münih seçeneğini işaretleyebiliriz. Oran arttırmak için 3,5 Üst ve Bayern Münih galibiyetine de yönelebiliriz.Manchester United, pandemi sonrası harika bir geri dönüş yaptı. 3 maçta 7 puanın yanında ortaya koydukları oyun da çok etkileyiciydi. Pogba ve Fernandes'in oyunları, Martial ve Greenwood'un performansları gerçekten keyif vericiydi. Aradan önceki Manchester United'ın Sheffield United ve Brighton maçlarında mutlaka puan kaybetmesi veya kazansa bile çok sıkıntı yaşaması beklenirdi. Ancak, çok net amiyane tabirle 'çatır çatır' kazandılar. Boksta grogi halde olma durumu vardır. Üst üste yumruklar yiyen boksör yıkılmak üzeredir ancak henüz yıkılmamıştır. Bournemouth tam olarak bu halde. Palace'a 2-0, Wolves'a 1-0 ve Newcastle'a evlerinde 4-1 yenildiler. Kalan 6 maçları sırasıyla şöyle; Man United, Tottenham, Leicester, Man City, Southampton ve Everton. Kümede kalma savaşında işleri çok zor açıkçası. Şimdi de öyle bir Manchester United'a denk geldiler ki çok zor... Manchester United, çok formda ve şu an potansiyellerini sahaya yansıtıyorlar. Üstelik, önlerinde 4. sıra fırsatı doğdu. Chelsea, West Ham'a sürpriz bir şekilde yenildi ve 2 puana indi fark. Manchester United, kalan 6 haftada çok uygun bir fikstüre sahip. 18 puanı hedeflemiş gibi görünüyorlar ve kazanabilirler. Manchester United'ın 8 maçlık yenilmezlik ve 2 maçlık galibiyet serisi bu maçta da devam eder.Juventus, kalan 9 hafta öncesi 4 puan farkla lider durumda. Pandemi arasından sonra en hazır dönen takımlardan biri olduklarını gösterdiler. Profesyonellikleri takdire şayan. İtalya Kupası'nı kaybettikten sonra ligde çıktıkları 3 maçı da çok net kazandılar. Bu sezon için belki de ellerinde kalacak tek kupa Scuddetto olacak ve onlar da zannediyorum bunun farkındalar. Torino ise aradan kötü döndü. İlk 2 maçtan 4 puan aldıktan sonra Cagliari ve Lazio'ya mağlup oldular. Torino, 13. sırada ve küme düşme hattının yalnızca 6 puan üzerinde. Torino'nun fikstürüne bakınca, ihtiyaçları olan puanları alacakları maçları görüyoruz. Derbi öncesi Juventus'ta birçok sakat isim var. De Sciglio, Sandro, Khedira, Chiellni ve Merih oynamayacak. Ayrıca, Ramsey'nin de bu maçta form düşüklüğü nedeniyle oynaması beklenmiyor. Torino'da ise Simone Zaza sakatlığın etkilerini tamamen atlattı. Bu maçta formasını geri alacak. Juventus, son 5 yıldır derbiye tahakküm kurmuş durumda. Torino, sonuna kadar savaşacaktır ama bu maçın ekstra bir özelliği olması nedeniyle Sarri ve öğrencilerinin hata yapma ihtimali yok. Juve, handikaplı kazanır.Chelsea'nin kaybetmesi sonrası Wolves için Şampiyonlar Ligi bileti ortaya çıktı. Tarihi bir başarı önlerinde duruyor. İlk 4 için umutları var. Ligin en patlayıcı hücum hattına ve en dengeli orta sahalarından birine sahipler. Kadro kalitelerinin, Arsenal'den aşağı kalır yanı yok. Adama Traore, Raul Jimenez, Neves, Moutinho, Jota gibi yıldızları var. Pandemi arasından sonra da 3'te 3 yaptılar ve bu 3 maçta da gol yememeleri, ayrıca bir artı. Arsenal'de ise Arteta'nın biraz biraz toparlamaya başladığını görüyoruz. Aradan sonra oynadıkları ilk 2 maçı kaybettiler ama sonra Southampton ve Norwich karşısında sırasıyla 2-0 ve 4-0'lık galibiyetler elde ettiler. Maç tahminine gelecek olursak; Arsenal'in son galibiyetleri pırıltılıydı ama Wolves, iki rakibine göre çok daha üst seviyede ve daha kaliteli. Wolves'un bu maçta galibiyete ulaşacağını düşünüyorum.Chelsea için Şampiyonlar Ligi bileti artık 'cepte' durumu ortadan kalktı. Manchester United ve Wolves ile aradaki fark 2'ye düştü. Genç takım olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını bu sezon sıklıkla yaşadılar ve West Ham maçı bunlardan biriydi. Pearson ile birlikte 'düştü' denen takım, 17. sıraya kadar tırmandı. Henüz rahatlamadılar ama ateş hattından çıkmayı başardılar. Pandemi arasından sonra 3 maçta sadece 1 puan alabilmiş olmaları da dezavantaj. Takımın bazı kritik isimlerinin bu süreçte disiplinsiz davranışları olduğu da manşetlere çıktı. Watford için asıl sınav bu maçtan sonra başlayacak ancak buradan alacakları sürpriz puan veya puanlar da kümede kalma yolunda ellerini güçlendirecektir. Yine de kredisi tükenmiş ve mutlaka kazanmak zorunda olan bir Chelsea, zorlansa da bu maçta sonuca gidecektir. Önlerindeki fikstürün zorluk seviyesine bakınca da en kolay 2 maçlarından biri bu. Burada hata yaparlarsa, sezonu ummadıkları bir noktada bitirebilir. Bu nedenle Chelsea'nin bu maçta hata yapmayacağını ve galibiyete ulaşacağını düşünüyorum.Lazio, bu sezon boyunca yüksek form grafiği yakalayarak kendisini zirve yarışının içine soktu. Simone Inzaghi, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi bileti olduğunu söylese de takım, Juve'nin hata yapmasını bekliyor. Atalanta deplasmanında 2-0'dan verdikleri maç dışında pandemi arasından sonraki tüm maçlarını kazandılar. Fiorentina ve Torino'ya karşı hem ilk yarı, hem ikinci yarıları önde kapattılar. Milan ise sezon boyu yaşadığı istikrarsızlığı, pandemi arasından sonra da sergiliyor. Lecce'yi 4-1, Roma'yı 2-0 yendikten sonra SPAL ile deplasmanda 2-2 berabere kaldılar. SPAL 2-0 öne geçtikten sonra 10 kişi kalmasa, bu maçı da çeviremeyeceklerdi. 79'da Leao ve 90+4'te Vicari'nin kendi kalesine attığı gollerle ancak 1 puan çıkarabildiler. Milan, sezon boyu olduğu gibi maç içerisinde de sık sık istikrarsızlık yaşıyor. 5 dakikaları, bir sonraki 5 dakikalarını tutmuyor. Lazio ise daha stabil bir takım. Şöyle düşünmek gerekiyor; Lazio'nun kötüsü, Milan'ın ortalama haline kaybeder mi? Kaybetmez. Üstelik, Lazio bu sezon boyunca çok nadiren 'kötü' oynadı, 'kötü' mücadele etti. İkinci sıraya çıkmaları da bununla alakalı. Bu maç için tercihimiz, Lazio'nun galip geleceği yönünde.