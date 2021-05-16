Bünyamin Balcı: "Bize hayaller kurduran o kupayı kaldıracağız"

Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bünyamin Balcı: 'Bize hayaller kurduran o kupayı kaldıracağız'
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16 Mayıs 2021 16:39
Bünyamin Balcı
Bünyamin Balcı
Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor'un genç futbolcusu Bünyamin Balcı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında görüşlerine yer verilen Balcı, küçük yaşlarda kafasını her yastığa koyduğunda, sık sık aynı rüyayı gördüğünü belirtti.

Antalyaspor alt yapısına girince bu rüyanın kendisi için hayale dönüştüğünü vurgulayan Balcı, "Bugün düşündüğümde, çocukken sırtıma geçirdiğim bu formayla yıllardır aynı hayalin peşinden koşuyorum. İnanıyorum. Rüya gibi başlayıp bize hayaller kurduran o kupayı alacağız." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.


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