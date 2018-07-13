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Bunun neresi penaltı (!)
Bunun neresi penaltı (!)
On yıldır PES oynuyoruz, böyle faul görmedik. :)
13 Temmuz 2018 09:46
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