Bunları biliyor musun: Olimpia Milan

2021 THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Olimpia Milan ile ilgili dikkat çekecek bilgileri sıralıyoruz.



* Milan, 1992'den sonra ilk kez Final Four'da. Final Four oynayan takımlardan hiçbiri bu kadar uzun süre hasret kalmamıştı. Bu konudaki en uzun hasret 19 sene ile Zalgiris Kaunas'taydı.



* Olimpia Milan, tarihteki 4. şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak: 1966, 1987, 1988



ETTORE MESSINA



* Ettore Messina, kariyerinin 5. EuroLeague kupasını kazanmaya çalışacak. 1998 ve 2001'de Virtus Bologna ile, 2006 ve 2008'de CSKA Moskova ile bu başarıyı yakaladı. Alexander Gomelsky, Pedro Ferrandiz ve Bozidar Maljkovic ile birlikte en çok kupa kazanan 2. antrenör olan Messina, 9 kupalı Zeljko Obradovic'in ardından tahtı tek başına almayı hedefleyecek.



* Ettore Messina, 13 yıl sonra EuroLeague'de zirveye çıkmaya çalışacak. Daha uzun süre kupaya hasret kalan tek bir antrenör vardı; 1997 ile 2012 arasında Olympiakos ile kupa kaldıran Dusan Ivkovic...



* Ettore Messina, 12. kez Final Four'da. 18 Final Four'u olan Zeljko Obradovic'in ardından bu alanda en başarılı ikinci antrenör...



KYLE HINES



* Kyle Hines, 5. kıez EuroLeague kupası kazanmaya çalışacak. Bu alanda 7 kupalı Dino Meneghin ve 6 kupalı Clifford Luyk'un ardından 5 kupalı Aldo Ossola ve Fragiskos Alvertis geliyor. Amerikalı oyuncu, bu efsanelerin arasına girmeyi hedefleyecek.



* Kyle Hines, 21. yüzyılda 5 EuroLeague şampiyonluğu kazanan ilk oyuncu olmaya çalışacak. 2012 ve 2013'te Olympiakos ile 2016 ve 2018'de CSKA Moskova'da şampiyonluk kazandı.



* Kyle Hines, 3 farklı takımla kupa kazanan ilk oyuncu olmaya çalışacak.



* Kyle Hines, üst üste 9. sezonunda da Final Four'da. Bu konuda rekortmen olan Hines, serisi 8 sezon olan Theo Papaloukas ve JR Holden'ı geride bıraktı.



SERGIO RODRIGUEZ



* Sergio Rodriguez, İspanyol olmayan bir takımla EuroLeague şampiyonu olan tek İspanyol oyuncu; 2019 CSKA Moskova. Bunu Köln'de tekrarlamaya çalışacak.



* Sergio Rodriguez, EuroLeague'de MVP olan ve 2021 Final Four'da yer alan tek oyuncu.



KYLE HINES VE SERGIO RODRIGUEZ



* Kyle Hines ve Sergio Rodriguez, 3 farklı takımla EuroLeague şampiyonluğu kazanan 2. ve 3. oyuncu olmaya çalışacak. Daha önce Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bu başarıyı 2003 Barcelona, 2004 ve 2005 Maccabi Tel Aviv, 2009 Panathinaikos ile yakalamıştı.



* Kyle Hines ve Sergio Rodriguez, farklı takımla iki sezon üst üste şampiyon olmaya çalışacak 4. ve 5. oyuncular olacak. İkili 2019'da CSKA Moskova ile şampiyon olmuştu. Daha önce bunu Ramunas Siskauskas, Sarunas Jasikevicius ve Dejan Bodiroga başarmıştı.



DİĞERLERİ



* Luigi Datome, kariyerinin 5. Final Four deneyimini yaşayacak. Datome'den daha fazla Final Four gören yalnızca 2 oyuncu var ve Datome, bu sezon rekoru egale edecek.



* Luigi Datome, tüm zamanların en yüksek serbest atış yüzdesine sahip 6. oyuncusu. 240 EuroLeague maçında 311 denemede 283 başarıyla yüzde 91'lik bir oran yakaladı.



* Jeff Brooks ve Vladimir Micov, hem EuroLeague hem de EuroCup kazanan nadir oyunculardan biri olmaya çalışacaklar. Daha önce bunu Rudy Fernandez, Ricky Rubio, Dejan Tomasevic, Nando De Colo, Nick Calathes ve Felipe Reyes başarabildi. Brooks 2017'de Malaga'yla, Micov 2016'da Galatasaray ile EuroCup kazanmıştı.



* Vladimir Micov, daha önce CSKA Moskova ile 2013 ve 2014'te Final Four tecrübesi yaşamıştı.