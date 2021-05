Bunları biliyor musun: CSKA Moskova

2021 THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek CSKA Moskova ile ilgili dikkat çekecek bilgileri sıralıyoruz.



* CSKA Moskova, 19. kez Final Four'da ve kendi rekorunu geliştirdi.



* CSKA Moskova, üst üste 9. sezonda da finale yükselerek kulüp rekorunu kırdı.



* CSKA Moskova, son 18 Final Four'un 17'sinde yer aldı.



* CSKA Moskova, 9 kez EuroLeague şampiyonu oldu. 10. kupasını hedefleyen Ruslar, Real Madrid'in 10 şampiyonluk rekorunu egale etmeyi hedefleyecek.



* CSKA Moskova, Köln'de kupayı kaldırırsa ilk defa üst üste Avrupa şampiyonluğu kazanmış olacak.



DIMITRIS ITOUDIS



* Dimitris Itoudis, başantrenör olarak altıncı Final Four tecrübesini yaşayacak. Itoudis, Panathinaikos'ta yardımcı antrenör olarak 7 Final Four görmüştü.



* Itoudis, 3. EuroLeague kupasını kazanmaya çalışacak. Yunan antrenör, 2016 ve 2019'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



* Itoudis, üst üste iki kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan 7. antrenör olmaya çalışacak. Bunu son başaran 2004 ve 2005 yılarında Maccabi ile Pini Gershon'du.



CSKA'NIN TECRÜBELİLERİ



* Nikita Kurbanov, kariyerinde 8. Final Four yaşayacak. Bu Final Four'da daha tecrübeli olan tek isim 9 katılım ile eski takım arkadaşı Kyle Hines.



* Kurbanov, kariyerinin 4. EuroLeague şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. CSKA ile 2006, 2016 ve 2019'da şampiyonluk yaşayan Kurbanov, 4 Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk Rus oyuncu olmaya çalışacak.



* Will Clyburn, Final Four MVP'liği olan tek oyuncu olarak 2021 Final Four'a katılacak.



* Will Clyburn, birden çok Final Four MVP'liği kazanmaya çalışacak. Sadece 4 oyuncu bunu 1'den çok kez başardı; Toni Kukoc, Vassilis Spanoulis, Dejan Bodiroga, Dimitris Diamantidis.



İLKLER...



* Janis Strelnieks, Final Four döneminde şampiyonluk kazanan ilk Letonyalı oyuncu olmaya çalışacak.



* Iffe Lundberg, THY EuroLeague'de şampiyonluk kazanan ilk Danimarkalı oyuncu olmaya çalışacak.



* Daha önce EuroCup kazanan Michael Eric, EuroLeague'i de kazanarak bu iki kupayı birden kazanan 18. oyuncu olmaya çalışacak.



* Michael Eric, EuroLeague kazanan ilk Nijerya doğumlu oyuncu olmaya çalışacak.



* Johannes Voigtmann, 20 yıla yakın süre sonra EuroLeague şampiyonluğu kazanmaya çalışan ilk Alman oyuncu olacak. Son olarak 2003'te Barcelona formasıyla Patrick Femerling kupaya uzanan ilk Alman oyuncu olmuştu.



* Toko Shengelia, EuroLeague şampiyonluğu kazanan ikinci Gürcü oyuncu olmaya çalışacak. Daha önce Gio Shermadini, 2009'da Panathinaikos ve 2013'te Olympiakos şampiyon olmuştu.



* CSKA Moskova, 2020/21 sezonunda skor ve ribaunt alanlarında lig lideriydi. Ortalamaları 84.4 sayı ve 35.6 ribaunt.