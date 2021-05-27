Bunları biliyor musun: Anadolu Efes

2021 THY EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Anadolu Efes ile ilgili dikkat çekecek bilgileri sıralıyoruz.



* Anadolu Efes, 4. kez Final Four'da! 2000 ve 2019'da THY EuroLeague'de, 2001'de SuproLeague'de mücadele ettiler.



* Anadolu Efes, THY EuroLeague'i kazanan 2. Türk takımı olmaya çalışacak. 2017'de Fenerbahçe'nin elde ettiği başarıyı tekrarlamayı hedefleyecek.



* Anadolu Efes, tüm spor dallarında Avrupa'da kupa kazanan ilk takım oldu. 1996'da kazanılan Koraç Kupası'nın 25. yıldönümünde Efes'in hedefi yeniden Avrupa'ya zirveye çıkmak...



* Anadolu Efes, 2019'da final oynadığı kadronun 11 oyuncusu ve koçuyla birlikte yeniden Final Four'da. 2 yıl önceki kadroya göre Brock Motum çıktı, Chris Singleton dahil oldu.



* Bryant Dunston ve Vasilije Micic, 3. kez Final Four'da. Dunston, 2015'te ilk kez, Micic ise 2018'de ilk kez Final Four'da yer aldı. İkili, 2019'da Anadolu Efes ile birlikte 2019'da final oynadı.



ERGİN ATAMAN



* Ergin Ataman, 5. farklı Avrupa kupasını kazanmaya çalışacak. 2002'de Siena ile birlikte Saporta, 2012'de Beşiktaş ile EuroChallenge, 2015'te Galatasaray ile EuroCup kazanan Ataman, yardımcı antrenör olarak Efes ile 1996'da Koraç Kupası kazandı. 4 farklı Avrupa kupası kazanan antrenör sayısı ise sadece 2; Dusan Ivkovic ve Aito Garcia Reneses...



* Ergin Ataman, 4 farklı takımla Avrupa'da kupa kazanan 3. antrenör olmaya çalışacak. Siena, Beşiktaş ve Galatasaray ile kupa kazanan Ataman, bu alanda Dusan Ivkovic ve Bozidar Maljkovic'i yakalamak isteyecek.



ANADOLU EFES'İN OYUN KURUCULARI



* Shane Larkin, bir final maçında en çok sayı atan oyuncuydu. Türk milli yıldız, 29 sayılık rekorunu CSKA'ya karşı kırmıştı.



* Shane Larkin, tek bir Final Four tecrübesi olmasına karşın tarihin en çok sayı atan 6. oyuncusu olmayı başardı. Ayrıca, son 25 yılın da en skorer oyuncusu oldu.



* Shane Larkin, 1.82'lik boyuyla Final Four'un en kısa oyuncusu...



* Vasilije Micic, bu sezon 618 sayı attı. Sadece 2017/18'deki Alexey Shved, 740 sayıyla bir sezonda en çok sayı atan oyuncu olmuştu. Micic ise ikinci sıraya yerleşti.



* Krunoslav Simon, EuroLeague tarihinde 2000 sayı, 700 ribaunt ve 600 asist barajlarını geçen 4. oyuncu oldu. Rudy Fernandez, Dimitris Diamantidis ve Nick Calathes diğer üçlü...



* Rodrigue Beaubois, bu sezon üçlük yüzdesinde 7. sırada. 139 denemede 68 isabet bulan Fransız yıldız, %48.9 isabet oranı sağladı. Beaubois, %92.5 serbest atış oranıyla 9. sırada...



ANADOLU EFES'İN UZUNLARI



* 2021 Final Four'un en uzun oyuncusu 2.21 ile Tibor Pleiss! Alman oyuncu, büyüdüğü şehir Köln'de şampiyon olmaya çalışacak.



* Pleiss, 20 yıla yakın süredir EuroLeague şampiyonluk kupası kaldıran ilk Alman oyuncu olmaya çalışacak. Tarihte EuroLeague şampiyonluğu kazanan 3 Alman oyuncu var; 1997'de Olympiakos ile Christian Welp; 2000'de Panathinaikos ile Michael Koch; 2003'te Panathinaikos ile Patrick Femerling.



* Bryan Dunston, 2021 Final Four'da mücadele edecek 'En iyi savunmacı' ödüllü 3 oyuncudan biri olacak. 2014 ve 2015'te Dunston kazanırken, 2016 ve 2018'de Milano'dan Kyle Hines, 2017'de Barcelona'dan Adam Hanga kazanmıştı.



* Bryant Dunston, EuroLeague tarihinin en çok şut bloklayan oyuncusu.



* Sertaç Şanlı, iki sayılık denemelerdeki başarı yüzdesiyle tarihin en iyi 5. oyuncusu durumunda. Şanlı, 65 EuroLeague kariyer maçında 208'de 141 ile yüzde 67.8 isabet oranı sağladı.



