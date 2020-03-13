Bundesliga'ya koronavirüs engeli! Ertelendi...

Almanya Bundesliga'da oynanacak karşılaşmalar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Bundesliga'ya koronavirüs engeli! Ertelendi...
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13 Mart 2020 20:01
Almanya 1. ve 2. futbol liglerinin 26. haftasında 13-16 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi. 

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, DFL Başkanlık Kurulunun, koronavirüs salgını ve buna bağlı şüpheli vakalardan dolayı bugün başlayacak 26. hafta karşılaşmalarını erteleme kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, bunun yanı sıra Başkanlık Kurulunun planlandığı gibi 16 Mart Pazartesi günü yapılacak üyeler toplantısında, salı gününden itibaren 2 Nisan'a kadar lige ara verilmesi yönündeki önerinin devam ettiği kaydedildi.

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